«Посмотрел на грудь!» Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах

Пласидо Доминго — испанский оперный певец и дирижер — обвиняется в сексуальных домогательствах. Девять женщин утверждают, что в разные периоды, начиная с 1980 года, тенор делал им «непристойные предложения». Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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По словам якобы пострадавших женщин, Пласидо Доминго предлагал им взлет в карьере в обмен на услуги сексуального характера. Когда жертвы ему отказывали, певец «наказывал их профессионально». Почти все певицы и танцовщицы, обвиняющие артиста в домогательствах не пожелали открывать свои лица и называть имена из-за боязни быть раскритикованными в мире шоубизнеса. Однако одна из них — экс-звезда оперы Патрисия Вульф — не побоялась дать публичное интервью.

« Когда он увидел меня в моем костюме, он посмотрел на мою грудь и сказал: „Как дела?“ — Он говорил с моей грудью! » — поделилась певица.

Патрисия Вульф утверждает, что даже покончив с карьерой оперной певицы, она опасается говорить публично на такую скользкую тему.

«Немного страшно быть первым человеком, который заговорит. Это действительно страшно» , — рассказала исполнительница.

Сам Пласидо Доминго категорически отрицает какое-либо недостойное поведение со своей стороны в отношении женщин.

«Утверждения этих неназванных людей, датируемые тридцатилетней давностью, вызывают глубокую тревогу и кажутся не точными. Тем не менее, больно слышать, что я кого-то расстроил или заставил чувствовать себя некомфортно », — прокомментировал обвинения оперный певец.

В настоящий момент обвинения Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах не подкреплены какими-либо вещественными доказательствами и основаны исключительно на заявлениях женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Кэти Перри, стянувшую трусы с мужчины-модели, обвинили в сексуальных домогательствах.