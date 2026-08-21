«Единственное, что осталось — волосы»: Успенская прошлась по своей внешности

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 772 0

Она также спокойно относится к моде на парики среди ее коллег по цеху.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Любовь Успенская заявила, что серьезно относится к уходу за своими волосами

Певица Любовь Успенская относится к своему внешнему виду, в частности, к волосам, с особой трепетностью. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем большом летнем концерте в Москве.

«Я очень серьезно отношусь к волосам, потому что это единственное, что у меня осталось. Я хожу в салоны, делаю разные процедуры, маски, принимаю специальные витамины, которые дают такой рост, что меня не успевают красить», — заявила артистка.

Исполнительница также спокойно относится к тому, что некоторые ее коллеги по шоу-бизнесу носят парики. Успенская добавила, что в будущем такой аксессуар может понадобиться и ей.

Рассуждая о сексуальности, королева шансона заявила, что у нее нет возраста.

«Секс — он или есть, или его нет. Ты можешь родиться и не быть сексуальной, а можешь умереть или быть в возрасте и оставаться женщиной», — считает певица.

При этом детали, касающиеся ее самой, она раскрывать не стала и оставила этот вопрос для обсуждения журналистам.

Ранее врач-косметолог Марина Колесникова сравнила фотографии Успенской разных лет и выделила у нее изменения в области скул, губ, овала, лица и кожи. Специалист предположила, что артистке понадобились некоторые методы коррекции.

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