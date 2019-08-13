Спасшую девочку при авиакатастрофе в Нелькане учительницу наградили посмертно

Президент РФ Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» учительницу Ольгу Лапоникову. Педагог-психолог средней школы при крушении самолета L-410 в Нелькане спасла трехлетнюю девочку, закрыв своим телом. Соответствующий указ главы российского государства опубликован во вторник, 13 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить медалью „За спасение погибавших“ Лапоникову Ольгу Анатольевну — педагога-психолога муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Нелькан Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края (посмертно)», — говорится в тексте указа.

Самолет L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии», выполнявший рейс Хабаровск — Нелькан, разбился при заходе на посадку 15 ноября 2017 года. На борту воздушного судна находились семь человек — пять пассажиров и два пилота. Выжить удалось только трехлетней девочке, благодаря действиям сопровождавшей ее Ольге Лапониковой. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с просьбой наградить женщину выступили сразу после авиакатастрофы жители Нелькана.

Также, согласно указу Владимира Путина, орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства награжден дирижер Владимир Спиваков.

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Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин пообещал победителям международных школьных олимпиад премии до одного миллиона рублей.