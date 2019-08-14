Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и других преступлениях

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение сразу в нескольких тяжелых преступлениях. В списке — убийство сотрудника спецназа, одного из тех, кто штурмовал резиденцию. А еще — организация массовых беспорядков, захват заложников и целый ряд правонарушений.

Так что экс-руководитель среднеазиатской республики рискует надолго задержаться за решеткой. Оперативные данные, полученные Госкомитетом Нацбезопасности, указывают на то, что задержанный готовил госпереворот. А в роскошном особняке Атамбаев устроил штаб заговорщиков.

И, по официальным данным, штурмовавший особняк спецназовец был застрелен из оружия, найденного в резиденции. И даже больше — лично бывшим главой Киргизии, который бил на поражение. Сейчас Алмазбек Атамбаев в СИЗО. Суд выдал санкцию на его арест.

13 августа также уволен замглавы МВД республики Курсан Асанов — за предательство интересов страны при задержании Атамбаева. За экс-президентом Киргизии пришли 7 августа. Он отказывался идти на допрос в рамках уголовного дела о коррупции, по которому проходил всего лишь свидетелем. Корреспондент МИЦ «Известия» Екатерина Иванова с подробностями в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что экс-президент Киргизии Атамбаев арестован до 26 августа.