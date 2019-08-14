Пятый канал представляет премьеру ироничного сериала «Есть нюансы»

На Пятом канале стартует ироничный сериал «Есть нюансы», рассказывающий об обычных людях, каждый день которых наполнен заботами. Действие фильма могло бы происходить в любом населенном пункте России, ведь многих жителей страны объединяют как схожие проблемы, так и радостные моменты.

Все главные герои сериала, кто осознанно, а кто по предписанию лечащего врача, посещают психолога. Впрочем, у него самого, 60-летнего Александра Сергеевича Круглова, пациенты вызывают скорее профессиональный азарт. Проработав по специальности уже четыре десятка лет, он уже мало чему удивляется, и в свободное время в свое удовольствие пишет докторскую диссертацию на тему «Психотипы россиян».

Одной из его пациенток стала 31-летняя Евгения Спичкина – школьный библиотекарь. Она мечтает найти надежного мужчину, который бы ею восхищался. Женя помогает своей соседке Ларисе Павловне сдавать посуточно ее квартиру, и среди постояльцев надеется встретить своего избранника. Однако собственные комплексы, доверчивость и неумение разбираться в мужчинах пока мешают ей обрести счастье.

Есть в сериале и герой, который вызывает смешанные чувства. Он одновременно и комичный, и трогательный в своем упорстве вести именно свой, хоть и небольшой бизнес. 37-летнего Олега Бондаренко запросто можно назвать Остапом Бендером наших дней — бизнесмен помещен судом под домашний арест. С одной стороны, предпринимателю повезло, что дело не закончилось тюрьмой, но вот незадача — сидеть без дела он не способен физически. В каждой новой серии он будет ухитряться создавать сомнительные «бизнес-операции» — обустраивать бункер для сдачи в аренду на случай ядерной войны, организовывать кулачные бои в загородной глуши и многое другое.

Но Бондаренко придется крутиться как ужу на сковородке, ведь его регулярно «навещает» участковая Глафира Решетова, которую прозвали «девка-огонь». По инструкции, она должна следить за тем, что он выполняет все предписания суда: не заниматься бизнесом, не общаться с бывшими партнерами, не отправлять корреспонденцию и не выходить в интернет. Все эти запреты Бондаренко отчаянно нарушает и, как может, пытается скрыть это от Глафиры.

Посещают психолога и семья Чепиковых, которая стремится убедить всех окружающих, что у них идеальные отношения. 38-летний Сергей действительно искренне любит супругу Лену, и никогда ей не изменял. А вот она живет с ощущением упущенных возможностей — муж не соответствует ее идеалу, при этом Лена страшно ревнует его.

Проанализировать жизненные ситуации героев и психотипы россиян зрители Пятого канала смогут уже в самое ближайшее время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе сериалов Пятого канала на международном фестивале Detective FEST.