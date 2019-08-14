Фото: Жуткая авария в Дагестане унесла жизни трех человек

Три человека погибли, еще четверо, в том числе два ребенка, пострадали в страшной аварии, которая произошла возле населенного пункта Алмало Кумторкалинского района Дагестана около 23 часов во вторник, 13 августа.

По информации экстренных служб, на трассе столкнулись Lada Priora и ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной машиной. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пять человек погибли в ДТП на трассе «Лена» в Якутии.