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  4. Фото: Жуткая авария в Дагестане унесла жизни трех человек

Фото: Жуткая авария в Дагестане унесла жизни трех человек

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ДТП произошло около 23 часов во вторник, 13 августа, возле населенного пункта Алмало.

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Фото, видео : Пятый канал

Три человека погибли, еще четверо, в том числе два ребенка, пострадали в страшной аварии, которая произошла возле населенного пункта Алмало Кумторкалинского района Дагестана около 23 часов во вторник, 13 августа.

По информации экстренных служб, на трассе столкнулись Lada Priora и ВАЗ-2114. По предварительным данным, водитель первого авто выехал на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной машиной. Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что пять человек погибли в ДТП на трассе «Лена» в Якутии.

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