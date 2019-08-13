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  4. Фото: Пять человек погибли в ДТП на трассе «Лена» в Якутии

Фото: Пять человек погибли в ДТП на трассе «Лена» в Якутии

, 2:43 Фото 6

Смертельная авария произошла около 6 часов утра по местному времени во вторник, 13 августа.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Jochen Tack, Пятый канал

Авария, унесшая жизнь пятерых человек, произошла на трассе «Лена» в Нерюнгринском районе Якутии утром во вторник, 13 августа. По информации пресс-службы регионального МЧС, на дороге столкнулись два автомобиля Toyota Mark II и КАМАЗ. В результате пять человек погибли, еще четверо с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что трое сотрудников белгородского УФСИН погибли в ДТП в Тульской области.

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