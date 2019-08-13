Фото: Пять человек погибли в ДТП на трассе «Лена» в Якутии

Авария, унесшая жизнь пятерых человек, произошла на трассе «Лена» в Нерюнгринском районе Якутии утром во вторник, 13 августа. По информации пресс-службы регионального МЧС, на дороге столкнулись два автомобиля Toyota Mark II и КАМАЗ. В результате пять человек погибли, еще четверо с травмами различной степени тяжести были госпитализированы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сейчас обстоятельства смертельной аварии выясняются.

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