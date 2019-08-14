  1. Пятый канал
  4. Екатеринбургские пенсионеры вынуждены жить в подъезде из-за черных риелторов

Екатеринбургские пенсионеры вынуждены жить в подъезде из-за черных риелторов

, 8:55 Эфирная новость 5

Новые владельцы выселили семейную пару при помощи расписки. Доверчивые пенсионеры своей подписью подтвердили, что продали квадратные метры некой Елене Михайловой.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС / Валерий Матыцин, Пятый канал

На обочине жизни оказались пожилые супруги из Екатеринбурга. Стариков выставили за дверь собственной квартиры. Их обманули черные риелторы. Теперь пенсионеры живут в подъезде. Точнее, выживают.

Лестничная клетка в пять квадратных метров для супругов Валерия и Людмилы Клюс стала одновременно спальней, кухней, гостиной и туалетом.

Тяжелый быт отражается на здоровье пенсионеров. У Валерия диабет. Вводить инсулин приходится прямо на диване между четвертым и третьим этажом. Как так вышло? В бесчеловечной истории разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России ужесточают правила сделок с недвижимостью.

Читайте также

+17° Днём +22°
Ночью +13°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 14 августа: счастье уже на пороге, Раки!

Последние новости

8:55
Екатеринбургские пенсионеры вынуждены жить в подъезде из-за черных риелторов
8:44
Видео: Золотой медалист олимпиады «Я — профессионал» рассказал, как пришел к победе
8:33
Ираклий Пирцхалава поведал о скандалах и драках на «Фабрике звезд»
8:22
Суд Гонконга выписал ордер на разгон демонстрантов в аэропорту
8:11
«Выпендривается!»: Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»
8:02
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Сейчас читают

«Пусть Олю забудут»: Лена Миро о выходке Бузовой, облизавшей тарелку
Дождались! В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
«Выпендривается!»: Пригожин о выходке Бузовой, назвавшей себя «блокадницей»

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги