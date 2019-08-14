Екатеринбургские пенсионеры вынуждены жить в подъезде из-за черных риелторов

На обочине жизни оказались пожилые супруги из Екатеринбурга. Стариков выставили за дверь собственной квартиры. Их обманули черные риелторы. Теперь пенсионеры живут в подъезде. Точнее, выживают.

Лестничная клетка в пять квадратных метров для супругов Валерия и Людмилы Клюс стала одновременно спальней, кухней, гостиной и туалетом.

Тяжелый быт отражается на здоровье пенсионеров. У Валерия диабет. Вводить инсулин приходится прямо на диване между четвертым и третьим этажом. Как так вышло? В бесчеловечной истории разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Олег Барышев. Подробности в репортаже.

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