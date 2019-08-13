Видео: в России ужесточают правила сделок с недвижимостью

Во вторник, 13 августа, в России вступил в силу закон, который должен остановить новый тип мошенничества — когда оформляют сделки с недвижимостью, используя поддельную цифровую подпись. Система делает шаг назад — все-таки понадобится бумажка.

Отныне для проведения такой операции, нужно к заверенной ЭЦП, то есть электронной цифровой подписи приложить заявление в Росреестр, о согласии на проведение таких, упрощенных по замыслу, сделок. Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов расскажет все подробно и на примерах в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 13 августа вступили в силу изменения закона о военной ипотеке.