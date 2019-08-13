  1. Пятый канал
  4. Видео: в России ужесточают правила сделок с недвижимостью

Видео: в России ужесточают правила сделок с недвижимостью

, 22:24 Эфирная новость 111

С 13 августа передать документы на регистрацию перехода права собственности дистанционно не получится, нужно письменное согласие владельца недвижимости

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : © РИА Новости / Виталий Аньков, 5-tv.ru

Во вторник, 13 августа, в России вступил в силу закон, который должен остановить новый тип мошенничества — когда оформляют сделки с недвижимостью, используя поддельную цифровую подпись. Система делает шаг назад — все-таки понадобится бумажка.

Отныне для проведения такой операции, нужно к заверенной ЭЦП, то есть электронной цифровой подписи приложить заявление в Росреестр, о согласии на проведение таких, упрощенных по замыслу, сделок. Корреспондент МИЦ «Известия» Николай Иванов расскажет все подробно и на примерах в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 13 августа вступили в силу изменения закона о военной ипотеке.

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +14°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

23:39
В НАТО прокомментировали сближение истребителя с самолетом Шойгу
23:20
Видео: Путин пообщался с воспитанниками Академии хореографии Севастополя
22:59
Симфонический оркестр Филадельфии отозвал приглашение Пласидо Доминго на концерт
22:39
Представитель Дельфина рассказал о состоянии здоровья музыканта
22:24
Видео: в России ужесточают правила сделок с недвижимостью
22:06
Видео: Эвелина Бледанс подверглась нападению неведомых морских гадов в Турции

Сейчас читают

«Мы пухли от голода, а вы от денег»: Резник с грустью прокомментировал шутку Бузовой
Глупость или непонимание: общественность обсуждает дерзкий поступок Бузовой
«Было принято все доедать»: Бузова объяснила, почему назвала себя блокадницей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги