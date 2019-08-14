Видео: Танцы и современные технологии сплетутся на фестивале Open Look в Петербурге

Петербург на несколько дней превратился в мировую столицу современного танца. На открытии ежегодного фестиваля Open Look выступила одна из лучших танцовщиц планеты — Юи Кавагучи. Ее музыкальная постановка на тему японской чайной церемонии в прямом смысле заставила чаще биться сердца зрителей. И это только начало.

Каждый номер — это целый спектакль, невероятное сплетение современных технологий и традиций классической хореографии. Будут даже танцы виртуальной реальности. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев поделится впечатлениями. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россияне победили на мировом чемпионате по хип-хопу.