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  4. Видео: Танцы и современные технологии сплетутся на фестивале Open Look в Петербурге

Видео: Танцы и современные технологии сплетутся на фестивале Open Look в Петербурге

, 9:49 Эфирная новость 23

С 13 по 17 августа зрителям представят обширную танцевальную программу от ведущих российских и зарубежных хореографов.

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Фото, видео : Open-look.ru / Sok-do © BAKI, Пятый канал

Петербург на несколько дней превратился в мировую столицу современного танца. На открытии ежегодного фестиваля Open Look выступила одна из лучших танцовщиц планеты — Юи Кавагучи. Ее музыкальная постановка на тему японской чайной церемонии в прямом смысле заставила чаще биться сердца зрителей. И это только начало.

Каждый номер — это целый спектакль, невероятное сплетение современных технологий и традиций классической хореографии. Будут даже танцы виртуальной реальности. Корреспондент МИЦ «Известия» Кирилл Сергеев поделится впечатлениями. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что россияне победили на мировом чемпионате по хип-хопу.

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