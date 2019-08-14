Видео: Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем

Пассажиры круизного лайнера на испанской Ибице станцевали под настоящую космическую музыку. Диджей-сет прямо с борта Международной космической станции (МКС) для них сыграл итальянский астронавт Лука Пармитано.

Находясь на околоземной орбите, он освоил микшерный пульт и специальное программное обеспечение. При помощи спутниковой связи Пармитано подключился к теплоходу на Земле. Пассажиры от такой космической вечеринки были в полном восторге. Также зрителями шоу стали миллионы онлайн-зрителей по всему миру.

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