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Видео: Итальянский астронавт стал первым в мире космическим диджеем

, 7:42 Эфирная новость 38

Лука Пармитано с околоземной орбиты выступил перед гостями фестиваля электронной музыки на Ибице, а также миллионами онлайн-зрителей по всему миру.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © ESA, Пятый канал

Пассажиры круизного лайнера на испанской Ибице станцевали под настоящую космическую музыку. Диджей-сет прямо с борта Международной космической станции (МКС) для них сыграл итальянский астронавт Лука Пармитано.

Находясь на околоземной орбите, он освоил микшерный пульт и специальное программное обеспечение. При помощи спутниковой связи Пармитано подключился к теплоходу на Земле. Пассажиры от такой космической вечеринки были в полном восторге. Также зрителями шоу стали миллионы онлайн-зрителей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, какую зарплату получают космонавты в России.

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