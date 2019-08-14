«Пустые разговоры»: в Крыму ответили на идею Украины о создании режимного района

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фик раскритиковал идею Украины о создании режимного морского района вокруг полуострова, который якобы помешает иностранным судам заходить в порты, а также проводить РФ «картографические работы». Об этом Фик заявил в беседе с РИА Новости.

В свою очередь, создатель такой инициативы — руководитель украинского научно-производственного комплекса «Госгидрография» Александр Щипцов на полном серьезе считает, что Москва создает и реализует электронные навигационные карты районов, прилегающих к Крыму в Черном и Азовском морях, а также украинского побережья Азовского моря, что якобы угрожает навигации.

«У Украины на это нет ни сил, ни средств. Все это — пустые разговоры из ряда сумасшествия. Удивительные они люди», — цитирует агентство первого вице-спикера.

Ефим Фик добавил, что это очередной «информационный повод» ради того, чтобы о Незалежной заговорили еще больше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский дипломат заявила об «отчаянном» положении украинцев в Крыму.