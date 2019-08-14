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  4. Оранжевая дымка вызвала панику в Новоуральске

Оранжевая дымка вызвала панику в Новоуральске

, 12:20 Эфирная новость 30

Очевидцы рассказали, что дым валил из труб и окон завода по производству цветных металлов.

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Фото, видео : ВКонтакте @venskrf, 5-tv.ru

Город Новоуральск в Свердловской области этим утром погрузился в оранжевый смог. По словам очевидцев, дым валил из труб и окон местного завода по производству цветных металлов.

Снаружи все выглядело, как пожар. И горожане испугались, что мог произойти выброс свинца. Но руководство предприятия поспешило успокоить: проводились плановые работы по очистке оборудования, и на экологической обстановке это никак не отразилось.

В региональном МЧС также заверили, что опасности для здоровья жителей закрытого города нет. Дымка появилась в результате очистных работ на предприятии. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстренной эвакуации жителей Парижа, проживающих рядом с Собором Парижской богоматери. Концентрация свинца после страшного пожара в храме превысил допустимую норму в 700 раз.

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