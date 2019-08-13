Жителей в районе Нотр-Дама экстренно эвакуировали

В центре французской столицы была проведена срочная эвакуация.

Людей, живущих рядом с собором Парижской богоматери во вторник, 13 августа, просили срочно покинуть дома из-за предельно высокой концентрации свинца. Сейчас содержание этого металла превышает норму в 700 раз!

Туристов в опасную зону также не пускают. Работы по восстановлению Нотр-Дам де Пари тоже прекращены. И когда возобновятся, пока неизвестно.

Предположительно, загрязнение произошло во время пожара. Тогда крыша Нотр-Дама рухнула, и в почву попало около четырех сотен тонн расплавленного свинца. И теперь эксперты говорят, что восстановление знаменитого на весь мир собора займет гораздо больше пяти лет, о которых заявляли ранее.