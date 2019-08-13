  1. Пятый канал
  4. Жителей в районе Нотр-Дама экстренно эвакуировали

Жителей в районе Нотр-Дама экстренно эвакуировали

, 19:27 Эфирная новость 100

Содержание свинца в воздухе превышено в 700 раз.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Panoramic / www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери 49

В центре французской столицы была проведена срочная эвакуация.

Людей, живущих рядом с собором Парижской богоматери во вторник, 13 августа, просили срочно покинуть дома из-за предельно высокой концентрации свинца. Сейчас содержание этого металла превышает норму в 700 раз!

Туристов в опасную зону также не пускают. Работы по восстановлению Нотр-Дам де Пари тоже прекращены. И когда возобновятся, пока неизвестно.

Предположительно, загрязнение произошло во время пожара. Тогда крыша Нотр-Дама рухнула, и в почву попало около четырех сотен тонн расплавленного свинца. И теперь эксперты говорят, что восстановление знаменитого на весь мир собора займет гораздо больше пяти лет, о которых заявляли ранее.

Тема:
Пожар в Соборе Парижской Богоматери 49
7 авг
Жителя ХМАО пригласили восстанавливать собор Парижской Богоматери
15 июн
В соборе Парижской Богоматери проходит первая после пожара месса — видео
22 мая
Один из украшавших свод Нотр-Дама ангелов обнаружен неповрежденным — видео
11 мая
Фото: Проекты восстановления сгоревшей крыши Нотр-Дам-де-Пари
30 апр
Из-за пожара в Нотр-Даме парижане рискуют отравиться свинцом
23 апр
Нотр-Дам спасают от дождя брезентом — видео
21 апр
Халатность, поджог или мистика? Какова реальная причина пожара в Нотр-Даме
20 апр
Установлен очаг возгорания в соборе Нотр-Дам де Пари — видео
19 апр
Названа причина пожара в Нотр-Дам де Пари
18 апр
Фреска с изображением Нотр-Дама до пожара появилась в Петербурге — видео

Читайте также

+19° Днём +19°
Ночью +14°
65.60
0.17 73.41
0.29
Гороскоп на 13 августа: говорите на языке любви, Стрельцы!

Последние новости

20:40
Полиция Гонконга штурмует аэропорт, который заблокировали протестующие
20:29
Сотрудник генконсульства Украины в Петербурге объявлен персоной нон грата
20:26
«Россия и Украина — братья!»: Дзюба криком прервал интервью товарища по команде
20:12
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от телефонных мошенников
20:02
Дельфину стало плохо во время записи песни в студии
20:00
Порезвилась с годовасиком: Рита Дакота заработала перелом — фото

Сейчас читают

«Мы пухли от голода, а вы от денег»: Резник с грустью прокомментировал шутку Бузовой
DJ Жанна Рассказова перед смертью: «Все равно живыми не выйдем!»
«Бабушка—блокадница»: Мать Бузовой прокомментировала видео с облизанной тарелкой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги