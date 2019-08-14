Катя Лель исцелила подругу после травмы одним прикосновением

Катя Лель не афиширует свой дар целительства. Однако близкие певицы могут сходу назвать несколько случаев, когда знаменитость помогала кому-либо избежать проблем со здоровьем. Иногда для того, чтобы избавить человека от боли, исполнительнице требовалась лишь прикоснуться к пострадавшему.

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44-летняя Катя Лель рассказала, как спасла девушку-костюмера от хирургического вмешательства. У знакомой певицы было повреждено плечо — она упала с велосипеда. Врачи уже назначили ей лечение — сложную операцию с вкручиванием винтов. Однако на помощь приятельнице поспешила прийти звезда эстрады. В клинике все поразились быстрому исцелению пациентки и отменили операцию, которая была просто не нужна. Об этом сообщает Starhit.

«А я руками, с помощью энергии, провела раз пять около ее травмированного плеча », — объяснила Катя Лель.

Знаменитая певица утверждала, что могла получить способность к целительству от пришельцев. Катя Лель однажды собрала целую пресс-конференцию, посвященную ее опыту контакта с инопланетной цивилизацией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Катя Лель опубликовала видеодоказательство существования НЛО.