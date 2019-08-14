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  4. Отбирать часы и телефон? Ученые возмущены новыми правилами общения с иностранцами

Отбирать часы и телефон? Ученые возмущены новыми правилами общения с иностранцами

, 15:17 Видео 69

Министерство образования и науки регламентировало порядок встреч российских исследователей с их зарубежными коллегами.

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Фото, видео : imago stock&people, Sina Schuldt, West Coast Surfer / www.globallookpress.com

Министерство науки и высшего образования направило в подведомственные организации приказ, который регламентирует общение российских ученых с зарубежными исследователями. Нововведения крайне удивили специалистов РФ, сообщает URA.RU со ссылкой на текст, опубликованный изданием «Троицкий вариант».

Согласно документу, отечественные эксперты в преддверии встречи с сотрудниками зарубежных научных организаций должны будут о ней проинформировать ведомство. Причем сделать это необходимо за пять суток и в отчете обязательно указать всех участников заседания. Отмечается, что на мероприятии должны присутствовать не менее двух россиян.

Если российский специалист встречается с иностранцем в нерабочее время и за пределами научной организации, то он должен получить на это разрешение руководителя, а после предоставить отчет с указанием темы беседы, ее участников, а также приложить к нему копии паспортов зарубежных исследователей.

Приказ оговаривает и техническую сторону вопроса. Согласно документу, у представителей иностранных научных организаций не должно быть с собой на заседании сотовых телефонов, диктофонов, фотоаппаратов, видеокамер, биноклей и часов.

Новые правила возмутили российских деятель науки. Отдельно о документе высказался заведующий лабораторией в Институте проблем машиноведения РАН Александр Фрадков. Он отметил, что приказ нарушает права ученых, заверенные Конституцией, и направил обращение министру высшего образования и науки Михаилу Котюкову.

«Неужели у иностранного ученого, приехавшего сделать доклад о своих научных достижениях по приглашению научной организации, теперь надо при входе в организацию отбирать часы, сотовый телефон и другие технические устройства (видимо, и шариковую ручку тоже)?» — цитирует ученого Lenta.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России создадут установки класса мегасайенс для исследований в физике.

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