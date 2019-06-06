Михаил Ковальчук: В России создадут установки класса мегасайенс для исследований в физике

В России создадут научные установки класса мегасайенс, с помощью которых ученые-физики смогут проводить принципиально новые фундаментальные и прикладные исследования. Соглашение о соответствующих разработках подписали топливная компания ТВЭЛ (входит в «Росатом») и НИЦ «Курчатовский институт» в четверг, 6 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).
Как пояснил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с МИЦ «Известия», работа в этом направлении проводилась и ранее. Он привел в пример запуск в 2019 году
Теперь на повестке дня также создание новых, не имеющих аналогов в мире установок. В первую очередь, это
В свою очередь президент ТВЭЛ Наталья Никипелова подчеркнула, что
«
В частности, для реализации ряда проектов класса мегасайенс могут быть использованы наработки ТВЭЛ
В настоящее время
«Курчатовский институт» остается одним из ведущих научных центров мира, это первая в стране национальная лаборатория. Именно в нем сосредоточена значительная часть ядерно-физического комплекса России.
Как передавал 5-tv.ru, ранее в ходе ПМЭФ председатель правления финансовой корпорации «Открытие» Михаил Задорнов в беседе с МИЦ «Известия» рассказал о сроках продажи банка после слияния с «Бинбанком».