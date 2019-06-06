Михаил Ковальчук: В России создадут установки класса мегасайенс для исследований в физике

В России создадут научные установки класса мегасайенс, с помощью которых ученые-физики смогут проводить принципиально новые фундаментальные и прикладные исследования. Соглашение о соответствующих разработках подписали топливная компания ТВЭЛ (входит в «Росатом») и НИЦ «Курчатовский институт» в четверг, 6 июня, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Как пояснил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в беседе с МИЦ «Известия», работа в этом направлении проводилась и ранее. Он привел в пример запуск в 2019 году в Гатчине высокопоточного научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК (PIK), который по своим характеристикам станет ведущей в мире энергетической нейтронной исследовательской установкой.

Теперь на повестке дня также создание новых, не имеющих аналогов в мире установок. В первую очередь, это принципиально новый кольцевой источник синхротронного излучения четвертого поколения в Новосибирске и Владивостоке, отметил Ковальчук. Также специалисты займутся модернизацией Курчатовского специализированного источника синхротронного излучения «КИСИ-Курчатов» и другими проектами.

В свою очередь президент ТВЭЛ Наталья Никипелова подчеркнула, что проектирование столь сложных установок станет для компании выходом на новый уровень компетенций .

« Это открывает для нашей компании новую страницу в развитии бизнеса и широкие перспективы участия в подобных проектах в России и за рубежом », — сказала она.

В частности, для реализации ряда проектов класса мегасайенс могут быть использованы наработки ТВЭЛ по производству сверхпроводящего провода для поворотных магнитов, бериллиевой оптики, вакуумных камер .

В настоящее время ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе , изготовленном российской компанией.

«Курчатовский институт» остается одним из ведущих научных центров мира, это первая в стране национальная лаборатория. Именно в нем сосредоточена значительная часть ядерно-физического комплекса России.

Как передавал 5-tv.ru, ранее в ходе ПМЭФ председатель правления финансовой корпорации «Открытие» Михаил Задорнов в беседе с МИЦ «Известия» рассказал о сроках продажи банка после слияния с «Бинбанком».