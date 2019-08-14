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  4. Подросток за рулем каршерингового авто попал в ДТП в центре Петербурга

Подросток за рулем каршерингового авто попал в ДТП в центре Петербурга

, 15:35 Фото 101

Сейчас на месте аварии, произошедшей на Лиговском проспекте работают сотрудники ГИБДД.

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Фото, видео : 5-tv.ru

Подросток за рулем каршерингового автомобиля попал в ДТП на Лиговском проспекте в Петербурге днем в среду, 14 августа. Об этом сообщают очевидцы аварии в соцсетях. Предположительно, в ДТП никто не пострадал.

По предварительной информации, юноша не пропустил LADA Largus, двигающуюся по Лиговскому проспекту со стороны площади Восстания. В результате столкновения LADA перевернулась и врезалась в припаркованную машину. Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД. Подросток, управлявший каршерингом, задержан очевидцами. По некоторым данным, он арендовал автомобиль, использовав «левый» аккаунт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как водитель каршеринга наехал на коляску с ребенком в Петербурге. 

Подросток за рулем каршерингового авто попал в ДТП в центре Петербурга

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