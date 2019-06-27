Водитель каршеринга наехал на коляску с ребенком в Петербурге — фото

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ДТП произошло в Невском районе города вечером в среду, 26 июня. Пострадавшая девочка госпитализирована.

Фото : www.globallookpress.com

Водитель каршерингового автомобиля наехал на коляску с маленьким ребенком на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга. Как сообщили в региональном ГИБДД, там находилась девочка в возрасте 2,5 года. В результате аварии она получила травмы.

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Медики госпитализировали ребенка в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, 23-летний водитель, находившийся за рулем каршерингового Mercedes, не имел водительских прав. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал об аварии в Сочи, во время которого автобус врезался в столб.

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