Водитель каршерингового автомобиля наехал на коляску с маленьким ребенком на улице Коллонтай в Невском районе Петербурга. Как сообщили в региональном ГИБДД, там находилась девочка в возрасте 2,5 года. В результате аварии она получила травмы.

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Медики госпитализировали ребенка в состоянии средней степени тяжести. По предварительным данным, 23-летний водитель, находившийся за рулем каршерингового Mercedes, не имел водительских прав. Обстоятельства аварии выясняются.

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