Жена известного актера Антона Макарского — Виктория — призналась подписчикам в Instagram, что после 46-го дня рождения ей не хотелось подходить к зеркалу. Переживаний добавлял «вечно молодой» 43-летний супруг-артист, который, кажется, вообще не подвержен старению.
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Виктория уверяет — она молода душой, полна энергии и вдохновения, однако ее лицо продолжает «обвисать». Это приводит жену Макарского в ужас.
При этом супруга Антона Макарского против пластической хирургии. Она опасается, что во время операции могут быть задеты мышцы лица и нервные окончания.
Поклонники звездного семейства пришли в замешательство от полного отчаяния поста Виктории. Подписчики удивлены тем, что супруга актера переживает по поводу внешности. По мнению фанатов, Макарская в потрясающей форме для своих лет.
«Пластику делать не надо! Вы очень красивая!»
«Умничка, что следите за внешностью, так и надо!
«46 — это еще детский возраст, вы прекрасны!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена Макарского закрыла комментарии из-за злобных сообщений феминисток.