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  4. «Больно, только уродуют!» Жена Макарского рассказала о пластике — фото

«Больно, только уродуют!» Жена Макарского рассказала о пластике — фото

, 16:00 Фото 373

После 46 лет Виктория не хотела смотреться в зеркало — она стеснялась своего лица, которое «поползло» вниз.

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Фото, видео : Instagram @makarskie

Жена известного актера Антона Макарского — Виктория — призналась подписчикам в Instagram, что после 46-го дня рождения ей не хотелось подходить к зеркалу. Переживаний добавлял «вечно молодой» 43-летний супруг-артист, который, кажется, вообще не подвержен старению.

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«Лицо после 46-го дня рождения стремительно „поползло“ вниз. Независимо от моего желания, и криков. Мое лицо стало жить своей жизнью!» — в отчаяние рассказала спутница актера.

Виктория уверяет — она молода душой, полна энергии и вдохновения, однако ее лицо продолжает «обвисать». Это приводит жену Макарского в ужас.

«Истерика! Душа юная, а в зеркало по утрам как-то перестало хотеться смотреться. И муж еще рядом, как заспиртованный. Лет на 25 выглядит», — поделилась звезда.

При этом супруга Антона Макарского против пластической хирургии. Она опасается, что во время операции могут быть задеты мышцы лица и нервные окончания.

«Пластическому хирургу лицо трогать не дам ни за что, по-моему, они только уродуют, и до неузнаваемости меняют черты лица. К тому же это очень больно», — утверждает знаменитость.

Поклонники звездного семейства пришли в замешательство от полного отчаяния поста Виктории. Подписчики удивлены тем, что супруга актера переживает по поводу внешности. По мнению фанатов, Макарская в потрясающей форме для своих лет.

«Пластику делать не надо! Вы очень красивая!»

«Умничка, что следите за внешностью, так и надо!

«46 — это еще детский возраст, вы прекрасны!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что жена Макарского закрыла комментарии из-за злобных сообщений феминисток.

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