Жена Антона Макарского закрыла комментарии из-за злобных сообщений феминисток

Супруга актера Антона Макарского — Виктория — срочно закрыла комментарии из-за чересчур бурной реакции общественности на ее новый пост в Instagram.

Поклонница Виктории прислала ей в личные сообщения вопрос, на который жена артиста решила ответить публично. Подписчица интересовалась: как вести себя с мужем, который изменил с другой, но потом раскаялся и решил вернуться в семью? Ответ знаменитости поразил многих.

«Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше», — написала Макарская.

Instagram @makarskie

Почти тут же супруга актера заблокировала комментарии к публикации от возмущенных фолловеров. В следующем посту она объяснилась перед фанатками.