Жена Антона Макарского закрыла комментарии из-за злобных сообщений феминисток

Супруга актера Антона Макарского — Виктория — срочно закрыла комментарии из-за чересчур бурной реакции общественности на ее новый пост в Instagram.
Поклонница Виктории прислала ей в личные сообщения вопрос, на который жена артиста решила ответить публично. Подписчица интересовалась: как вести себя с мужем, который изменил с другой, но потом раскаялся и решил вернуться в семью? Ответ знаменитости поразил многих.
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«Простите меня, родные. Иногда я не нахожу способа угомонить хейтеров», — оправдывается за свой поступок Виктория.
Незадолго до этого актер Антон Макарский рассказал в интервью на федеральном канале, что в первые годы супружества паре приходилось нелегко. Артист разоткровенничался и признался, что трижды уходил из семьи. Во время таких походов он пил. Через несколько дней супруга Виктория его находила и возвращала домой.