Жена Антона Макарского закрыла комментарии из-за злобных сообщений феминисток

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Виктория ограничила доступ пользователей к посту, в котором утверждала — в изменах мужа виноваты сами женщины.

Фото : РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Супруга актера Антона Макарского — Виктория — срочно закрыла комментарии из-за чересчур бурной реакции общественности на ее новый пост в Instagram.

Поклонница Виктории прислала ей в личные сообщения вопрос, на который жена артиста решила ответить публично. Подписчица интересовалась: как вести себя с мужем, который изменил с другой, но потом раскаялся и решил вернуться в семью? Ответ знаменитости поразил многих.

«Святая обязанность жены — сделать супружеское ложе для своего любимого раем на земле. Чтобы муж даже представить себе не мог, что где-то ему может быть лучше», — написала Макарская.

Instagram @makarskie
 
Почти тут же супруга актера заблокировала комментарии к публикации от возмущенных фолловеров. В следующем посту она объяснилась перед фанатками.

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«Простите меня, родные. Иногда я не нахожу способа угомонить хейтеров», — оправдывается за свой поступок Виктория.

Незадолго до этого актер Антон Макарский рассказал в интервью на федеральном канале, что в первые годы супружества паре приходилось нелегко. Артист разоткровенничался и признался, что трижды уходил из семьи. Во время таких походов он пил. Через несколько дней супруга Виктория его находила и возвращала домой.

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