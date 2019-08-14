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  4. В Екатеринбурге из-под земли забил горячий гейзер

В Екатеринбурге из-под земли забил горячий гейзер

, 19:46 Эфирная новость 33

Ночью инженеры проводили гидравлические испытания и вот нашли слабое место.

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Фото, видео : oblgazeta.ru, 5-tv.ru

В Екатеринбурге из-под земли забил горячий гейзер. Вода под сильным напором проломила асфальт и вырвалась на поверхность вместе с грязью и мелкими камнями.

Вся эта смесь щедро полила припаркованные автомобили. К счастью, никто из людей не пострадал. Причина оказалась банальной — прорыв трубы.

Ночью инженеры проводили гидравлические испытания и вот нашли слабое место. Аварию устранили в течение часа, ущерб автовладельцам обещали возместить.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео аналогичных ЧП в Санкт-Петербурге и Москве.

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В Екатеринбурге из-под земли забил горячий гейзер

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