Культурный Крым: балет под открытым небом в исполнении мировых звезд

В Крыму стартовал международный фестиваль оперы и балета, который открыли спектаклем «Спартак» — его впервые показали на сцене Севастополя. Представление пришли посмотреть восемьсот зрителей. Прямо на берегу Черного Моря огромная сцена — почти в 500 квадратных метров. Овация не смолкает.

Но не меньше внимания досталось будущим звездам балета. Первокурсников хореографической академии приветствовал президент Владимир Путин.

За спинами балерин — Сергей Полунин в сценическом костюме и уже в другом амплуа. Именно ему поручена роль ставить будущим мировым звездам балета самую высокую планку.

Выбор первокурсников будущей академии был непростым — из множества желающих в академию поступили только 20 самых талантливых. Теперь дети со всего Крыма смогут получать лучшее образование у настоящих мастеров, не выезжая из родного края.

О том как меняется культурный Крым Надежда Алешкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сроках завершения строительства трассы «Таврида».