Фото: Анна Седокова рассказала, как влюбить в себя завидных холостяков

, 13:21 Фото 142

Свободные и знаменитые мужчины — Лазарев, Абрамович, Смолов, ДиКаприо, Нагиев — лакомый кусочек для женщин. Певица составила рейтинг популярных одиночек и рассказала, как их заполучить.

Фото : Instagram @annasedokova

Анна Седокова утверждает — чтобы «закадрить» холостяка, для начала нужно понять причину его одиночества. Незамужняя исполнительница составила рейтинг знаменитых мужчин и рассказала, как их можно в себя влюбить. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Сергей Лазарев

Instagram @lazarevsergey

Перфекционист, предъявляющий огромные требования к себе и окружающим. Чтобы влюбить в себя Лазарева, для начала нужно стать ему близким другом. Сергей должен полностью доверять своей второй половинке, иначе, он просто не сможет перед ней открыться. Убедите певца в том, что вы не способны на предательство и никогда не раскроете его сокровенных тайн. Однако сближение должно происходить естественно, не стоит форсировать события. Излишней настойчивостью вы только отпугнете холостяка.

Роман Абрамович

ТАСС /Новодережкин Антон

За сердцем этого одиночки охотятся тысячи девушек. Абрамович уже дважды развелся, его спутницы были весьма достойными женщинами. Поэтому от новой избранницы Роман ожидает, в первую очередь, статусности. Золушки больше не интересны олигархам, как было в 90-х. Важно понять: статус — это не о пластических операциях, нарощенных дорогих волосах и папе-миллионере. Статус в данном случае — это умение вести себя в обществе, эрудиция, наличие знаний в области искусств и интеллект.

Федор Смолов

Instagram @smolovfedor_10

Этот холостяк сильно обжегся в отношениях с популярной звездой — Викторией Лопыревой. Есть вероятность того, что на этот раз футболист будет избегать публичных девушек. Важно отметить — Смолов очень глубокий человек, разбирающийся в кино и живописи. Такому важно, чтобы с избранницей было, о чем побеседовать.

Леонардо Ди Каприо

Instagram @leonardodicaprio

Мужчина славится огромной популярностью не только на телеэкранах, но и среди женщин. После первого свидания девушки уже готовы отправиться с ним в постель и наделать кучу детей. Такая модель поведения женщин наскучила актеру. Теперь он жаждет сложностей. При этом очевидно, что у Леонардо Ди Каприо есть определенный типаж женщин, которые ему симпатичны — чаще всего это модели с ногами «от ушей», худые и красивые.

Дмитрий Нагиев

Instagram @nagiev.universal

Этот холостяк готов растворяться в возлюбленной полностью. Он умеет делать женщин по-настоящему счастливыми. Дмитрий относится к тому типажу ухажеров, которые в постели думают об удовольствии партнерши больше, чем о своем. После ночи с Нагиевым девушка будет чувствовать себя единственной и неповторимой королевой.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Седокова объяснила, почему актер Александр Петров не женится.

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