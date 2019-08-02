Фото: Анна Седокова рассказала, как влюбить в себя завидных холостяков

За сердцем этого одиночки охотятся тысячи девушек. Абрамович уже дважды развелся, его спутницы были весьма достойными женщинами. Поэтому от новой избранницы Роман ожидает, в первую очередь, статусности. Золушки больше не интересны олигархам, как было в 90-х. Важно понять: статус — это не о пластических операциях, нарощенных дорогих волосах и папе-миллионере. Статус в данном случае — это умение вести себя в обществе, эрудиция, наличие знаний в области искусств и интеллект.

Этот холостяк сильно обжегся в отношениях с популярной звездой — Викторией Лопыревой. Есть вероятность того, что на этот раз футболист будет избегать публичных девушек. Важно отметить — Смолов очень глубокий человек, разбирающийся в кино и живописи. Такому важно, чтобы с избранницей было, о чем побеседовать.

Мужчина славится огромной популярностью не только на телеэкранах, но и среди женщин. После первого свидания девушки уже готовы отправиться с ним в постель и наделать кучу детей. Такая модель поведения женщин наскучила актеру. Теперь он жаждет сложностей. При этом очевидно, что у Леонардо Ди Каприо есть определенный типаж женщин, которые ему симпатичны — чаще всего это модели с ногами «от ушей», худые и красивые.

Этот холостяк готов растворяться в возлюбленной полностью. Он умеет делать женщин по-настоящему счастливыми. Дмитрий относится к тому типажу ухажеров, которые в постели думают об удовольствии партнерши больше, чем о своем. После ночи с Нагиевым девушка будет чувствовать себя единственной и неповторимой королевой.

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