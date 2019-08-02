Фото: Анна Седокова рассказала, как влюбить в себя завидных холостяков

Анна Седокова утверждает — чтобы «закадрить» холостяка, для начала нужно понять причину его одиночества. Незамужняя исполнительница составила рейтинг знаменитых мужчин и рассказала, как их можно в себя влюбить. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
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Сергей Лазарев
Перфекционист, предъявляющий огромные требования к себе и окружающим. Чтобы влюбить в себя Лазарева, для начала нужно стать ему близким другом. Сергей должен полностью доверять своей второй половинке, иначе, он просто не сможет перед ней открыться. Убедите певца в том, что вы не способны на предательство и никогда не раскроете его сокровенных тайн. Однако сближение должно происходить естественно, не стоит форсировать события. Излишней настойчивостью вы только отпугнете холостяка.
Роман Абрамович
За сердцем этого одиночки охотятся тысячи девушек. Абрамович уже дважды развелся, его спутницы были весьма достойными женщинами. Поэтому от новой избранницы Роман ожидает, в первую очередь, статусности. Золушки больше не интересны олигархам, как было в 90-х. Важно понять: статус — это не о пластических операциях, нарощенных дорогих волосах и папе-миллионере. Статус в данном случае — это умение вести себя в обществе, эрудиция, наличие знаний в области искусств и интеллект.
Федор Смолов
Этот холостяк сильно обжегся в отношениях с популярной звездой — Викторией Лопыревой. Есть вероятность того, что на этот раз футболист будет избегать публичных девушек. Важно отметить — Смолов очень глубокий человек, разбирающийся в кино и живописи. Такому важно, чтобы с избранницей было, о чем побеседовать.
Леонардо Ди Каприо
Мужчина славится огромной популярностью не только на телеэкранах, но и среди женщин. После первого свидания девушки уже готовы отправиться с ним в постель и наделать кучу детей. Такая модель поведения женщин наскучила актеру. Теперь он жаждет сложностей. При этом очевидно, что у Леонардо Ди Каприо есть определенный типаж женщин, которые ему симпатичны — чаще всего это модели с ногами «от ушей», худые и красивые.
Дмитрий Нагиев
Этот холостяк готов растворяться в возлюбленной полностью. Он умеет делать женщин по-настоящему счастливыми. Дмитрий относится к тому типажу ухажеров, которые в постели думают об удовольствии партнерши больше, чем о своем. После ночи с Нагиевым девушка будет чувствовать себя единственной и неповторимой королевой.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анна Седокова объяснила, почему актер Александр Петров не женится.