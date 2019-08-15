В день памяти Виктора Цоя в прокат вернется фильм «Игла»

Легендарный фильм режиссера Рашида Нугманова «Игла» вернется в прокат в день памяти культового рок-музыканта Виктора Цоя. Картина, вышедшая на большой экран в 1989 году, впервые будет показана в России в отреставрированной версии, сообщают «Известия».

Работа над восстановлением происходила на «Мосфильме». Негатив из Госфильмофонда был отсканирован, каждый кадр тщательно вычищали от мельчайших царапин. Характерное для кинопленки «зерно» намеренно сохранили. Реставрации был подвергнут и саундтрек к фильму. Звукорежиссерам удалось «вытащить» мельчайшие звуки, которые были учтены при микшировании, но затем потеряны по техническим причинам при переводе на оптическую фонограмму.

«Игла» — это история противостояния странника Моро (Виктор Цой — Прим.ред.) с бандой торговцев наркотиками. Картина мгновенно стала хитом, а ее главный актер — окончательно утвердился в образе голоса поколения.

Режиссер Рашид Нугманов успех фильма видит не только в фигуре Виктора Цоя, но в своеобразной универсальности самого криминального сюжета.

« Искусство не стареет, покуда остается частью жизни. Очень хочется надеяться, что с „Иглой“ это будет именно так. И даже если все, о чем мы тогда переживали, стало сегодня неинтересно, можно просто отнестись к картине как к документу эпохи. В любом случае это один из последних фильмов того времени, когда все мы еще жили вместе в огромной, ныне несуществующей стране и думали об общем будущем. И самое главное — он продолжает жить собственной жизнью, уже независимой от нас », — сказал Рашид Нугманов.

Показ отреставрированной картины пройдет в восьми городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Самаре, Сургуте и Тюмени.

Виктор Цой разбился в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Авария произошла на 35 километре трассы «Слока — Талси» в районе села Кестерциемс в Латвии. Согласно самой правдоподобной версии, рок-музыкант уснул за рулем и выехал на «встречку», где его «Москвич» столкнулся с автобусом Ikarus.

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