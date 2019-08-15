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  4. В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика

В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика

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Изверги нанесли малышу восемь ножевых ранений. Мать ребенка в пьяном угаре находилась рядом.

Фото : www.globallookpress.com © Bernhard Kreutzer

Двое жителей Кирова жестоко убили двухлетнего мальчика. Изверги нанесли малышу восемь ножевых ранений, об этом сообщает сайт KP.RU. Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Дружбы, куда 29-летняя мать привела ребенка, находясь в изрядном подпитии.

В настоящий момент у следователей нет точной картины преступления. Все, кто находился в помещении, где произошла жестокая расправа, были мертвецки пьяны. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы убийства, и установить причастность матери погибшего малыша к произошедшему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная мать до смерти забила годовалого сына в Истре.

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