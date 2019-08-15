В Кирове двое мужчин зарезали двухлетнего мальчика

Двое жителей Кирова жестоко убили двухлетнего мальчика. Изверги нанесли малышу восемь ножевых ранений, об этом сообщает сайт KP.RU. Трагедия произошла в одной из квартир дома по улице Дружбы, куда 29-летняя мать привела ребенка, находясь в изрядном подпитии.

В настоящий момент у следователей нет точной картины преступления. Все, кто находился в помещении, где произошла жестокая расправа, были мертвецки пьяны. Правоохранителям предстоит выяснить мотивы убийства, и установить причастность матери погибшего малыша к произошедшему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременная мать до смерти забила годовалого сына в Истре.