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  4. Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

, 6:28 Видео 180

По мнению помощника президента США по национальной безопасности, ЧП на полигоне под Архангельском говорит о попытках РФ добиться прогресса в доставке ядерного оружия.

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Фото, видео : www.globallookpress.com © Ron Sachs

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в среду, 14 августа, во время интервью радиостанции «Голос Америки» обвинил Россию в краже технологий по созданию новых средств доставки ядерного оружия, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Болтон сделал данное заявление, комментируя инцидент на военном полигоне в Архангельской области.

«Этот (инцидент — Прим.ред.) свидетельствует о том, что, хотя российская экономика приблизительно размером с нидерландскую, она (Россия — Прим.ред.) все же тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, (но и — Прим.ред.) создавать новые виды средств доставки — гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий», — заявил Джон Болтон.

Политик выразил мнение, что ЧП под Северодвинском подтверждает факт того, что Россия якобы предпринимает попытки шагнуть вперед в разработке средств по доставке ядерного оружия.

«Это пример того, что Россия пытается добиться технического прогресса в своих возможностях по доставке ядерного оружия. Очевидно, что что-то здесь пошло не так», — заключил Джон Болтон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что New York Times опубликовало свою версию взрыва на полигоне под Северодвинском. Американские журналисты ссылаются на разведданные, но никаких деталей о ЧП не сообщают.

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