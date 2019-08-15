Джон Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон в среду, 14 августа, во время интервью радиостанции «Голос Америки» обвинил Россию в краже технологий по созданию новых средств доставки ядерного оружия, сообщает ТАСС.
Отмечается, что Болтон сделал данное заявление, комментируя инцидент на военном полигоне в Архангельской области.
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Политик выразил мнение, что ЧП под Северодвинском подтверждает факт того, что Россия якобы предпринимает попытки шагнуть вперед в разработке средств по доставке ядерного оружия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что New York Times опубликовало свою версию взрыва на полигоне под Северодвинском. Американские журналисты ссылаются на разведданные, но никаких деталей о ЧП не сообщают.