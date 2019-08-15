Россия может запретить экспорт леса в Китай

Глава Министерства природы РФ Дмитрий Кобылкин в интервью газете «Ведомости» заявил, что ведомство может наложить запрет на экспорт леса в Китай. По его словам, данная мера может быть введена при отсутствии помощи Пекина в решении вопроса, касающегося незаконных вырубок.

« Китай должен четко понимать, что если они не подключатся к решению этой проблемы, то у нас не будет другого варианта, кроме как запретить экспорт леса полностью. Если мы увидим конкретные шаги с китайской стороны, то мы эту проблему победим », — цитирует Дмитрия Кобылкина URA.RU.

Глава Минприроды отметил, что китайской стороне предложено совместными усилиями построить селекционно-семеноводческие комплексы для высадки лесопосадочного материала, тем самым решив проблему.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ущерб от вырубки тайги в госзаказнике «Туколонь» составил почти 750 миллионов рублей.