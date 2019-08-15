Видео: под Саратовом десять человек пострадали в ДТП с «Газелью»

На мосту между городами Саратовом и Энгельсом ранним утром 15 августа столкнулись автомобили Volkswagen и «Газель». В результате аварии пострадали десять человек. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

«По предварительным данным, около 06:45 по московскому времени на мосту Энгельс — Саратов произошло столкновение автомобилей Volkswagen и «Газель». В результате ДТП, предварительно, пострадали четыре человека из легкового автомобиля и шесть из «Газели », — рассказали в ведомстве.

Из десяти пострадавших в ДТП в медучреждения Саратова поступили семь человек. Госпитализированные прибыли в больницу с травмами средней степени тяжести. Региональное Министерство здравоохранения прокомментировало инцидент.

«Три человека от госпитализации отказались, они медицинскую помощь будут получать в амбулаторных условиях », — говорится в сообщении.

В настоящий момент на дорожном полотне между Саратовом и Энгельсом образовалась пробка. На участке трассы работают регулировщики ГИБДД.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося. По предварительной информации, авария могла произойти из-за выезда микроавтобуса «Газель» на встречную полосу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что смертельная массовая авария произошла в районе подмосковного Подольска.