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  4. Лавров назвал основное препятствие для подписания мирного договора с Японией

Лавров назвал основное препятствие для подписания мирного договора с Японией

, 17:37 50

Министр иностранных дел России заявил, что ситуация с азиатским государством не является тупиковой.

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Фото, видео : ТАСС / Гавриил Григоров, Антон Новодержкин, Alexandr Liskin / www.globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг заключения мирного договора между Россией и Японией не является тупиковой, однако подписанию документа препятствует позиция Токио. Об этом министр сказал во время выступления на всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов», пишет URA.RU.

Лавров отметил, что РФ является правопреемником СССР и признает Декларацию 1956 года, по которой Курильские острова будут переданы Японии только в случае подписания мирного договора.

«Пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора», — заявил министр.

Он добавил, что в прошлом году лидеры России и Японии Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по данному вопросу на основе документа 1956 года.

«Мы при этом исходим из того, что подписание мирного договора должно быть нацелено на констатацию тех реалий, которые сложились после Второй мировой войны, на признание ее итогов, в соответствии с которыми все четыре острова Южной Курильской гряды являются территорией РФ. И здесь наши японские коллеги никак не могут изменить свою позицию», — отметил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что Москва в переговорах с Токио руководствуется поручениями российского президента о продолжительном развитии отношений с Японией во всех областях.

Дискуссия о судьбе двух курильских островов в Японии, где из называют «северными территориями», возобновилась в прошлом году. Владимир Путин подчеркнул, что Москва не планирует отдавать Южные Курилы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российских островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые изобразили японскими на сайте Олимпиады-2020.

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