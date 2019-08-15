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Вера Брежнева рассказала, как поборола комплексы по поводу внешности

, 22:36 Фото 13

37-летняя звезда отечественной эстрады поделилась секретом обретения уверенности в себе.

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Фото, видео : Instagram @ververa

Звезда российской поп-сцены Вера Брежнева поделилась с поклонниками секретом красоты и ключом к обретению уверенности в себе.

37-летняя певица призналась, что долгие годы боролась с комплексами. Сейчас артистка признается, что как никогда довольна собой.

«Никогда не чувствовала себя такой красивой, как сейчас, в 37 лет. Меня спрашивали: каково это — быть самой красивой? Я не знала. Тогда я больше концентрировалась на недостатках. И только в последние годы стала осознавать, что в этой неидеальности наша красота», — приводит Star Hit слова Брежневой.

Вера добавляет, что ничто так не окрыляет, как комплименты и ухаживания любимого человека. По словам певицы, Константин Меладзе, с которым они сыграли свадьбу четыре года назад, позволяет ей каждое утро чувствовать себя особенной.

«Мой муж говорит, что самой красивой я бываю с утра, когда у меня растрепаны волосы и нет ни грамма косметики. Ему нравится, когда мы наедине и я без одежды, и его совсем не волнует, есть ли у меня кубики пресса», — отмечает Вера.

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