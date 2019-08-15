Вера Брежнева рассказала, как поборола комплексы по поводу внешности

Звезда российской поп-сцены Вера Брежнева поделилась с поклонниками секретом красоты и ключом к обретению уверенности в себе.
37-летняя певица призналась, что долгие годы боролась с комплексами. Сейчас артистка признается, что как никогда довольна собой.
Вера добавляет, что ничто так не окрыляет, как комплименты и ухаживания любимого человека. По словам певицы, Константин Меладзе, с которым они сыграли свадьбу четыре года назад, позволяет ей каждое утро чувствовать себя особенной.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тимати отметил 36-й день рождения.