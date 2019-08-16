В каких отраслях в России теперь могут работать женщины?

Минюст по предложению Минтруда изменил список работ, которые женщины могут выполнять, исходя из вреда или опасности условий труда.

Теперь представительницы прекрасной половины человечества могут работать водителями-дальнобойщиками, машинистами электропоезда, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства.

Однако, женщины не могут трудиться на химическом производстве, наниматься на подземные и горные работы, работать в сфере металлообработки, бурения скважин, добычи нефти и газа, черной и цветной металлургии, радиотехнического и электронного производства, ремонта и обслуживания летательных аппаратов, судостроения и судоремонта.

Кроме того, нельзя работать в сфере производства целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, цемента, обработки камня и производства камнелитейных, железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов, полиграфического производства.

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

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