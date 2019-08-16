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  4. В каких отраслях в России теперь могут работать женщины?

В каких отраслях в России теперь могут работать женщины?

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Минтруд определил запрещенные и разрешенные для представительниц прекрасного пола профессии.

Фото : www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Минюст по предложению Минтруда изменил список работ, которые женщины могут выполнять, исходя из вреда или опасности условий труда.

Теперь представительницы прекрасной половины человечества могут работать водителями-дальнобойщиками, машинистами электропоезда, слесарями по ремонту автомобилей, трактористами-машинистами сельскохозяйственного производства.

Однако, женщины не могут трудиться на химическом производстве, наниматься на подземные и горные работы, работать в сфере металлообработки, бурения скважин, добычи нефти и газа, черной и цветной металлургии, радиотехнического и электронного производства, ремонта и обслуживания летательных аппаратов, судостроения и судоремонта.

Кроме того, нельзя работать в сфере производства целлюлозы, бумаги, картона и изделий из них, цемента, обработки камня и производства камнелитейных, железобетонных изделий, теплоизоляционных материалов, полиграфического производства.

Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России девушек могут допустить к управлению боевыми самолетами.

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