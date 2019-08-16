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16 августа отмечают славянский Малинник: что можно и нельзя делать в этот день

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Этот день наполнен воспоминаниями о новгородском чудотворце и сборе целебной ягоды, которая будет выручать до следующего лета.

Фото : Azbyka.ru

Успенский пост продолжается, и в пятницу, 16 августа, православные вспоминают преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца, чья история не может не вызывать изумления.

Его зовут Римлянином потому, что родился в Риме и взрослел в тот момент, когда местная католическая церковь отделилась от греческой православной, сторонником которой он и являлся.

Распри между священнослужителями обеих ветвей вероисповедания продолжались, и после смерти родителей он решил оставить дом. В спешке Антоний положил в бочку золото и серебро, церковные сосуды и другие драгоценные вещи из родительского имения, скатал ее железными обручами и пустил в море, а сам ушел в пустыню, где скитался 20 лет.

Однако и там он не нашел покоя из-за гонений на хранителей восточного православия. Антонию пришлось расположиться на камне скалы, где он без крова проводил дни и ночи в молитве. Согласно преданию, однажды на море началась буря, оторвала камень, где жил святой подвижник, и волны понесли его по морю. Праведник, видя над собой чудо, предался воле Божией и молился. Так плыл он из Италии по морям, затем по реке Неве, Ладожскому озеру и реке Волхову до Новгорода. Ночью пристал камень к берегу около самого города.

Утром новгородцы заметили святого и удивлялись, видя камень, которого прежде не было, и на нем иностранца. Понять, где он оказался, он смог лишь спустя несколько дней, когда повстречался ему местный житель, знавший итальянский.

Антоний несказанно обрадовался, что оказался среди православных верующих, и стал жить в келье. Спустя некоторое время рыбаки вынули из сетей вместе с рыбой некую бочку. Это оказалось тем самым имуществом Антония из Италии. На вырученные от продажи ценностей деньги он воздвиг на Новгородчине монастырь. Он прожил в нем 30 лет, помогая всем страждущим, и скончался в возрасте 80 лет в 1147 году. Мощи преподобного Антония хранятся в его обители.

Также традиционно на Руси в этот день отмечают день малинового варенья. Именно сегодня в старину на Руси праздновали Малинник, посвященный этой целебной ягоде. Недаром любая хозяйка держит ее про запас от простуды, ведь она понижает жар и повышает иммунитет.

Кроме того, для женщин эта ягода крайне полезна тем, что способна продлевать молодость благодаря содержанию витаминов А, Е, РР, В2, которые отвечают за жизненный тонус и упругость кожи. Также в малине содержится железо, которое способствует кроветворению.

Что можно делать в этот день:

Полнолуние позади, а потому пора вернуться к серьезным незавершенным делам — в эти сутки интеллектуальный потенциал человека крайне высок.

Это также отличный день для свадьбы. Заключенный сегодня брак окутывает партнеров в вуаль нежности и необычайной преданности, что гарантирует духовный союз.

Что нельзя делать в этот день:

Расслабляться не стоит — это время только заслуженного отдыха! Иначе для лентяев день обернется тоской и печалью.

День 16 августа примечателен еще и тем, что сегодня исполняется 60 лет всемирно знаменитой певице Мадонне. Также это дата внезапной кончины легендарного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, поклонники которого до сих пор верят, что он жив.

Именины сегодня у Антона, Вячеслава, Николая, Ивана и Кузьмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про Василия Блаженного, которого верующие чтили накануне.

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