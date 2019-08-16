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  4. Instagram позволит пользователям сообщать о фейках

Instagram позволит пользователям сообщать о фейках

, 7:15 Эфирная новость 18

Социальная сеть запускает функцию, которая позволит пользователям информировать разработчиков о сомнительном контенте.

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Фото, видео : DPA/TASS? 5-tv.ru

Instagram объявил войну фейкам. Создатели популярной соцсети рассказали, что в ближайшее время у пользователей появится новая кнопка. Нажав на нее, люди смогут отметить сомнительные, по их мнению, публикации. После этого посты будут проверять уже специалисты — партнеры Instagram из СМИ и исследовательские организации.

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В итоге, контент получит одну из трех маркировок: «соответствующий действительности», «недостоверный» или «вводящий в заблуждение». Публикации, которым не доверяют, понизятся в рейтинге и станут менее заметны в лентах. Но удаляться они не будут.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанаты обсуждают детское фото Аллы Пугачевой с бантом. Многие посчитали, что дочь Примадонны не похожа на свою мать на архивном снимке.

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