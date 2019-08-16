Автора фото с детьми на полу маршрутки обвинили в недостоверности снимков

В недостоверности снимков сейчас подозревают автора фотографий с детьми из Челябинска, которые ехали из Крыма на полу автобуса. Кадры попали в сеть в начале недели и сразу вызвали общественный резонанс.

Автор снимка — мать одного из детей, она сопровождала группу. Именно Анастасия Баканова первой начала бить тревогу из-за нечеловеческих условий.

Но организатор этой поездки заявил, что фотографии — не более чем постановка. Якобы, женщина зачем-то попросила детей лечь на пол, сфотографировала и выложила фотографии в сеть. А ранее, еще на пути в Крым у Бакановой возник конфликт с водителем.

Однако, инспекторы ГАИ остановили микроавтобусы, и когда увидели, в каких условиях едут дети, дальнейшую поездку запретили. Кстати, выяснилось, что у перевозчика не было лицензии на перевозку несовершеннолетних, и организатор отдыха этого не знал. Теперь ему придется отвечать еще и за клевету: Анастасия Баканова собирается подать на предпринимателя в суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что родители обратились в полицию после ужасающей поездки детей из лагеря.