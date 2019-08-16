Видео: Ранее неизвестные рисунки Экзюпери нашли в Швейцарии

Уникальную находку сделали швейцарские ученые. Они обнаружили эскизы рисунков к легендарной сказке «Маленький принц». Их нарисовал сам автор литературного произведения — знаменитый французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери.

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На иллюстрациях изображен сам Маленький принц с Лисом и момент, когда удав проглатывает слона. Работы сделаны тушью и акварелью.

Долгое время они пролежали в старинном хранилище в Цюрихе, которое принадлежало местному бизнесмену и коллекционеру Брюно Стефанини, умершему в 2018 году. Когда именно нарисовал их Экзюпери — только предстоит выяснить. Даты на эскизах нет.

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