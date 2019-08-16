Рита Дакота призналась, что неоднократно становилась жертвой мошенников

Певица Рита Дакота максимально открыто ведет диалог со своими подписчиками в Instagram, которых у нее уже больше миллиона. Артистка давно занимается благотворительной деятельностью и призналась, что уже не один раз становилась жертвой мошенников.

Дакота поделилась своим печальным опытом и рассказала о фейковых сборах денег на несуществующие операции маленьким детям, экстренных сборах средств на якобы сбитых животных или инвалидов, нуждающихся в коляске.

«Я сама недавно потратила кучу денег, спасая собаку, которой, оказывается, никогда не было», — написала артистка.

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Instagram @ritadakota

Звезда рассказала, что девочка, которой была нужна крупная сумма якобы на лечение собаки, сначала присылала ей отчеты, фотографии, реквизиты, а после получения средств внезапно пропала.

Дакота отметила, что обманывая людей, мошенники уничтожают человеческое желание помогать другим, веру и сострадание. И отнимают деньги у тех, кто в них действительно нуждается. Подписчики поддержали Риту Дакоту и рассказали о своем негативном опыте в сфере мошенничества в благотворительной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рита Дакота заработала перелом.