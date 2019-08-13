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  4. Порезвилась с годовасиком: Рита Дакота заработала перелом — фото

Порезвилась с годовасиком: Рита Дакота заработала перелом — фото

, 20:00 Фото 71

В сторис в Instagram певица сообщила, что желание ни в чем не отставать от малышки, сыграло не в ее пользу.

Фото : Instagram @ritadakota

Российская поп-исполнительница Маргарита Герасимович, выступающая под ником Рита Дакота, всерьез занялась воспитанием своей малышки Мии. Вместе с ней звезда проводит большую часть свободного времени, о чем не забывает рассказывать в Instagram.

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На этот раз певица отправилась в Минск и, как всегда, взяла наследницу с собой в путешествие. Вместе с годовалой дочкой артистка резвилась на детских площадках города, стараясь ни в чем не отставать от своей юной красавицы.

Instagram @ritadakota

В результате желание во всем потакать любимице обернулось против самой Дакоты. Она заработала перелом и была вынуждена на время отказаться от активного времяпрепровождения. В сторис в Instagram теледива опубликовала фото, на котором продемонстрировала перебинтованные пальцы на ноге.

«У меня тут „обновочка“. Спонсор перелома — неистовое желание взрослой тети резвиться с годовасиком на всех детских площадках города», — иронично подписала снимок знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Рита Дакота растрогала фанатов видео с Соколовским и их общей малышкой.

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