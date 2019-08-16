«Европейская солидарность» добивается увольнения Порошенко

На Украине раскрыт план Петра Порошенко, как уйти от уголовного преследования. Об этом заявил глава Госбюро расследований (ГБР) Роман Труба.

По его словам, партия экс-президента «Европейская солидарность» добивается его увольнения. Все ради того, чтобы 12 уголовных дел, в которых Порошенко фигурирует как свидетель, были закрыты.

Дело в том, что суд разрешил допросить бывшего президента Украины на полиграфе, а шансы обмануть детектор лжи очень невелики. Но борьба против главы Госбюро расследований косвенно бьет и по самому Порошенко: оказывается, он нарушил конституцию, когда выбирали главного следователя страны.

Но эксперты говорят: наказание за это куда легче, чем за коррупцию, хищения и захват власти. Вот и руководитель Госбюро расследований не удивлен — подобного от сторонников Петра Порошенко он давно ожидал.