Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие

Министерство обороны РФ может включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков вместо автомата АКС-74У более компактный и один из самых легких в мире пистолет-пулемет ПП-2000, сообщает ТАСС.

«Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У. Ведомство отреагировало с интересом на это предложение», — цитирует агентство своего собеседника.

В настоящий момент НАЗ пилота состоит из еды, воды, аптечки и средств связи. Оружейная составляющая — автомат АКС-74У, патроны и гранаты. При выполнении боевых задач, например, в Сирии, военные летчики берут с собой дополнительно пистолет Макарова или Стечкина.

Отмечается, что официального подтверждения информации о перекомплектации носимого аварийного запаса пилотов пока нет.

ПП-2000 разработан Конструкторским бюро приборостроения (Тула) под патрон 919 «Парабеллум». Оружие является одним из самых легких в мире — 1,4 кг без магазина и приклада. Особенностью ПП-2000 является возможность использования запасного магазина в качестве плечевого упора. Рукоятка затвора и кнопка защелки магазина могут быть переустановлены на любую сторону, что позволяет комфортно применять оружие как правше, так и левше.

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