Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие

Министерство обороны РФ может включить в носимый аварийный запас (НАЗ) военных летчиков вместо автомата АКС-74У более компактный и один из самых легких в мире пистолет-пулемет ПП-2000, сообщает ТАСС.
«Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У. Ведомство отреагировало с интересом на это предложение», — цитирует агентство своего собеседника.
В настоящий момент НАЗ пилота состоит из еды, воды, аптечки и средств связи. Оружейная составляющая — автомат АКС-74У, патроны и гранаты. При выполнении боевых задач, например, в Сирии, военные летчики берут с собой дополнительно пистолет Макарова или Стечкина.
Отмечается, что официального подтверждения информации о перекомплектации носимого аварийного запаса пилотов пока нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что развитие стрелкового оружия в СССР могло пойти по другому пути.