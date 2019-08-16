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  4. Горняков эвакуировали из якутской шахты из-за пожара на подстанции

Горняков эвакуировали из якутской шахты из-за пожара на подстанции

, 14:22 83

В момент инцидента в шахте «Денисовская» на смене находилось 60 человек.

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Фото, видео : ТАСС / Александр Рюмин, пресс-служба ГУ МЧС по Якутии

Пожар на подстанции шахты «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии стал причиной эвакуации горняков, передает «Интерфакс».

В момент инцидента в забое на смене находились 60 шахтеров. Всех их вывели на поверхность, никто не пострадал. Отмечается, что возгорание произошло в расширительном баке на электроподстанции, которая питает шахту. Из-за пожара горное предприятие оказалось обесточено, шахтеры самостоятельно покинули забой. Угроза их жизням отсутствует. Работа шахты приостановлена, ее восстановят в ближайшие часы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели горняка в результате обвала породы на шахте «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.

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