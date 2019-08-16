С 1 января 2020 года МРОТ предложили повысить до 12 130 рублей

В Министерстве труда и социальной защиты России предложили повысить минимальный размер оплаты труда 12 130 рублей с 1 января 2020 года. Соответствующий законопроект опубликован федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РИА Новости.

Сейчас величина МРОТ составляет 11 280 рублей. Ранее в ведомстве выступили с инициативой повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам за второй квартал 2019 года. В первом случае было предложено увеличить его до 11 185 рублей, для трудоспособного населения — до 12 130 рублей, пенсионеров — до 9236 рублей, детей — до 11 004 рублей.

Величина прожиточного минимума влияет на социальные выплаты и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Она вычисляется по стоимости потребительской корзины в Российской Федерации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о выходном дне для диспансеризации сотрудников, который предложили оплачивать работодателю.