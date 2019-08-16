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  4. Актриса Холли Берри снялась в мокрой майке без лифчика — фото

Актриса Холли Берри снялась в мокрой майке без лифчика — фото

, 17:00 Фото 15

Таким образом американская дива заявила о своем 53-летии.

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Фото, видео : Instagram @halleberry

Актриса Холли Берри удивила поклонников очень смелым снимком в Instagram. 53-летняя американская дива сфотографировалась в одной мокрой майке на голое тело. При этом майку украшает подпись «Клуб без бюстгальтеров» на английском языке. Подписчики Берри, в свою очередь, оценили такую публикацию, заодно поздравив ее с днем рождения. 53 года актрисе исполнилось в среду, 14 августа.

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Instagram @halleberry

«Вот это красотка!» — прокомментировал один из них.

«Берри, так держать!» — добавил другой.

«И этой даме больше 50, не верю», — признался пользователь.

Холли Берри имеет страсть к частому удивлению поклонников. Недавно она продемонстрировала в соцсетях новую татуировку во всю спину. Ранее 5-tv.ru публиковал эту фотографию.

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