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«Задела страну»: Общественник требует заблокировать Instagram Ольги Бузовой

, 13:29 Эксклюзивное интервью 877

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился с соответствующей просьбой к генпрокурору РФ Юрию Чайке.

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Фото, видео : Instagram @buzova86, 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова 561

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин в интервью 5-tv.ru заявил, что скандальная выходка Ольги Бузовой, когда она в бикини облизывает тарелку и называет себя «блокадницей», затронула чувства многих людей.

По мнению общественника, выносить на всю страну подобные вещи просто неприемлемо.

«Она задела тех людей, которые в те годы проливали кровь, голодали… Она задела историю нашего государства, историю нашей страны. Я считаю, что неприемлемо такие вещи, пользуясь тем, что у тебя есть в социальных сетях большое количество подписчиков и среди них есть молодежь, поднимать и выносить на всю страну. Говорить, что она „блокадница“ и сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике… Я думаю, неприемлемо», — сказал Виталий Бородин.

Общественник выразил предположение, что Ольга Бузова могла находиться в состоянии аффекта, «возможно наркотического или какого-либо еще».

5-tv.ru

Виталий Бородин уверен, что человек родом из Ленинграда, не может в здравом уме говорить подобные вещи. Зампредседателя партии «Народ против коррупции» обратился с просьбой к генпрокурору Юрию Чайке о блокировке Instagram-аккаунта Ольги Бузовой.

«Я считаю, что Гепрокуратура должна взять ситуацию на особый контроль и выйти с предложением в Роскомнадзор, чтобы попробовать заблокировать ее Instagram. Вот тогда для нее будет большим примером, большим уроком», — заключил Виталий Бородин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал Михаил Боярский о Бузовой, после ее шутки на тему блокады.

Тема:
Ольга Бузова 561
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