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  4. Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике — видео

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике — видео

, 16:14 Видео 44

Предполагается, что экономист займет пост министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии.

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Фото, видео : ТАСС / Валерий Шарифулин, Гавриил Григоров, Антон Новодержкин, Сергей Фадеичев

Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев уходит со своего поста. Предполагается, что экономист займет должность министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщают «Известия». Отмечается, что Сергей Глазьев сменит на этом посту Татьяну Валовую, вставшую во главе офиса ООН в Женеве.

Издание отмечает, что окончательное утверждение чиновника в должности произойдет 1 октября на заседании высшего Евразийского экономического совета. Назначение Сергея Глазьева на пост министра вполне оправдано. До назначения на работу в Кремль он курировал формирование Единого экономического пространства.

«Почему от России предложили именно кандидатуру Сергея Глазьева — большой вопрос. Он активный оппонент монетарной политики ЦБ и Минфина, поэтому они были бы однозначно против его назначения», — цитируют «Известия» слова источника.

При этом в финансово-экономическом блоке правительства выразили предположение, что уход Сергея Глазьева с поста советника президента РФ связан с отсутствием поддержки и дальнейшей реализации его идеологии экономического развития.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назначил Евкурова замминистра обороны. Бывшему главе Республики Ингушетия присвоено звание генерал-лейтенанта.

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