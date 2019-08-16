Советник президента РФ по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев уходит со своего поста. Предполагается, что экономист займет должность министра по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщают «Известия». Отмечается, что Сергей Глазьев сменит на этом посту Татьяну Валовую, вставшую во главе офиса ООН в Женеве.

Издание отмечает, что окончательное утверждение чиновника в должности произойдет 1 октября на заседании высшего Евразийского экономического совета. Назначение Сергея Глазьева на пост министра вполне оправдано. До назначения на работу в Кремль он курировал формирование Единого экономического пространства.

« Почему от России предложили именно кандидатуру Сергея Глазьева — большой вопрос. Он активный оппонент монетарной политики ЦБ и Минфина, поэтому они были бы однозначно против его назначения », — цитируют «Известия» слова источника.

При этом в финансово-экономическом блоке правительства выразили предположение, что уход Сергея Глазьева с поста советника президента РФ связан с отсутствием поддержки и дальнейшей реализации его идеологии экономического развития.

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