Глава Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов прокомментировал агентству «Экономика сегодня» блокировку некоторых российских информационных интернет-ресурсов, среди которых оказалось и последнее.

Сенатор заявил, что в данном случает речь, безусловно, идет о цензуре и ограничении свободы слова. Однако попытку запретить ссылки на российские СМИ на сайте Wikipedia нужно связывать с частной инициативой западных функционеров электронной энциклопедии, а не с позицией властей.

« Говорить о том, что в данном прецеденте можно отметить цензуру со стороны Соединенных штатов, я бы не стал. Однако наличие ограничений свободы слова и выражения мнения редакций со стороны владельцев американского ресурса, несомненно. Эта цензура имеет не государственное происхождение, а обусловлена частной инициативой. На это указывает и отсутствие объяснений о причинах блокировки российских изданий» , — отмечает Климов.

Сенатор добавил, что с блокировкой ссылок на российские ресурсы riafan.ru, rueconomics.ru, nation-news.ru и jpgazeta.ru нужно разбираться, но ситуация осложняется тем, что она происходит за пределами российской юрисдикции.

Климов подчеркнул, что сайт Wikipedia превращается в инструмент для манипуляций общественным сознанием, который призван блокировать «неудобные» мнения и продвигать выгодную точку зрения. Это противоречит основополагающим принципам демократии, о которых с высоких трибун говорят в Европе и США, заключил сенатор и выразил готовность помочь разобраться в ситуации с блокировками Wikipedia с началом нового политического сезона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о доказательствах вмешательства Великобритании в дела других стран.