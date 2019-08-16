Страшные подробности нападения с ножом на школьницу в Новой Москве

Стали известны страшные подробности покушения на убийство 17-летней школьницы в Новой Москве. 11 августа изрезанную девочку экстренно госпитализировали на вертолете из леса у деревни Дубровка. Вскоре по подозрению в нанесении тяжких увечий жертве был задержан 20-летний уроженец Саранска по имени Роман. Суд арестовал его до 12 октября.

Выяснилось, что перед тем, как изрезать школьницу, молодой человек ее изнасиловал. По предварительным данным, что подозреваемый ранее состоял в отношениях с пострадавшей, а на преступление пошел из-за того, что она решила с ним расстаться. 11 августа молодые люди встретились в лесополосе в Новой Москве, однако разговор не сложился. Роман достал нож и под угрозой убийства надругался над Дарьей, после чего нанес ей 20 ударов ножом и скрылся. Девочку доставили в больницу с ранениями головы, шеи и груди. У пострадавшей в четырех местах было пробито легкое.

Вскоре полицейских задержали изверга в рамках уголовного дела о покушении на убийство и взяли под стражу. Теперь ему грозит уголовная ответственность еще и за изнасилование несовершеннолетней.

В суде подозреваемый жаловался на плохое самочувствие из-за ран, которые нанес себе до задержания. У молодого человека изрезаны руки и шея. С обвинениями в свой адрес Роман не согласился.

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