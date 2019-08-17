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Звезда «Зачарованных» рассказала, как рак повлиял на ее семейные отношения

, 3:59 Фото 106

Шеннен Доэрти призналась, что супруг Курт Исваренко поддерживал ее во время борьбы с заболеванием.

Фото : www.globallookpress.com © face to face, Instagram @theshando

Американская актриса Шеннен Доэрти, известная своими ролями в сериалах «Зачарованные» и «Беверли-Хиллз, 90210», рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием. Весной 2015 года кинозвезде поставили неутешительный диагноз — рак молочной железы. Однако знаменитость не отчаялась и стала проходить курс лечения, благодаря которому через несколько месяцев у артистки началась ремиссия.

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Поклонники всегда считали, что Доэрти обладает невероятной силой воли, однако, по словам самой актрисы, на пути к восстановлению ей значительно помог ее супруг Курт Исваренко. Звезда призналась, что болезнь сблизила их. Муж всегда поддерживал свою возлюбленную и внушал ей веру в себя.

«Болезнь укрепила нас. Теперь мы больше ценим и уважаем друг друга. Я не могу сказать, что наш брак был идеальным. Случались моменты, когда мы ругались и спорили, запирались в разных комнатах и могли не говорить несколько дней вместо того, чтобы искать решения и жить мирно. Теперь мы не позволяем себе такого», — рассказала теледива журналу People.

Instagram @theshando

Шеннен благодарна избраннику за то, что даже в тот момент, когда она побрилась налысо и сильно похудела, супруг продолжал ей делать комплименты и вселял артистке веру в свою красоту и сексуальность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты не узнали постаревших актеров «Беверли Хиллз, 90210».

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