Испанцы раскритиковали ВВС страны за сближение с самолетом Шойгу

Читатели испанского издания El Confidencial прокомментировали новость о сближении истребителя ВВС Испании и российского авиалайнера в небе над Балтийским морем. Аудитория раскритиковала действия военного самолета НАТО F-18, попытавшегося подлететь к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу, и удивилась, почему воздушное судно Испании находилось у российских границ, пишет ИноСМИ.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео сближения истребителя НАТО F-18 и российского авиалайнера. В НАТО прокомментировали произошедший инцидент.