Испанцы раскритиковали ВВС страны за сближение с самолетом Шойгу

Читатели испанского издания El Confidencial прокомментировали новость о сближении истребителя ВВС Испании и российского авиалайнера в небе над Балтийским морем. Аудитория раскритиковала действия военного самолета НАТО F-18, попытавшегося подлететь к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу, и удивилась, почему воздушное судно Испании находилось у российских границ, пишет ИноСМИ.

«Дело в том, что испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия нам не враг и не друг».

«Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия — не наш конкурент».

«Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?» — недоумевали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео сближения истребителя НАТО F-18 и российского авиалайнера. В НАТО прокомментировали произошедший инцидент.