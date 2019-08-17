Беременная экс-солистка группы «ВИА Гра» пожаловалась на невыносимое состояние

Экс-солистка культовой группы «ВИА-Гра» — Санта Димопулос — ожидает рождения второго ребенка. Певица на 37 неделе беременности, однако не перестает радовать подписчиков в Instagram свежими снимками. На этот раз исполнительница опубликовала откровенное фото, на котором позирует абсолютно обнаженной.
На черно-белой фотографии артистка демонстрирует круглый животик в одних только тюрбане на голове и крупных серьгах-кольцах в ушах. Однако не все в беременности звезды проходит также гладко и красиво, как на снимке.
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Поклонники Санты Димопулос пришли восторг от ее внешнего вида. По их мнению, крайне сложно оставаться на последних сроках беременности ухоженной и стройной.
«Как это нереально красиво!»
«Божественно!»
«Очень красивая и магическая», — написали фолловеры.
Санта Димопулос забеременела от владельца сети спортклубов — Игоря Кучеренко. Пара сыграла свадьбу четыре года назад. Для певицы брак стал третьим по счету. От первых отношений с Андреем Джеджулой у знаменитости остался сын Даниэль. А второй свой брак с олигархом Владимиром Самсоненко экс-солистка коллектива «ВИА Гра» публично назвала фиктивным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что экс-солистка «ВИА Гры» рассказала о борьбе с грабителями.